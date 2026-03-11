Apuestan por la salud mental de jóvenes

Al poner en marcha la campaña de salud mental y sororidad “Sanar juntos también es revolución” en las instalaciones de la Escuela Preparatoria Eduardo Javier González Albores, turno matutino, el presidente municipal Yamil Melgar Bravo destacó que su administración impulsa acciones orientadas a fortalecer el bienestar emocional, la igualdad y la construcción de entornos seguros y respetuosos para las y los jóvenes.

En su intervención, el secretario de Salud Municipal, Pancho Castillo, subrayó que hablar de salud mental es prioritario, ya que implica aprender a reconocer lo que se siente, pedir ayuda cuando es necesario y acompañar a los demás con empatía. Señaló que el apoyo, el acompañamiento y el respeto son fundamentales para construir comunidades más conscientes, donde nadie tenga que enfrentar momentos difíciles en soledad.

Espacios de reflexión

Acompañado por las regidoras Adriana Blas Solís, Nancy López Ruiz y Rosa Cortés Rueda, el edil subrayó la importancia de generar espacios de reflexión y acompañamiento que permitan atender la salud mental y fomentar una cultura basada en la empatía, la solidaridad y el respeto.

La directora del plantel, Laura Magnolia Betanzos Cruz, señaló que la salud mental de los adolescentes es un tema prioritario para la comunidad educativa, ya que el bienestar emocional es tan importante como el desarrollo académico.