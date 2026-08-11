Apuestan por nanofertilizantes para maíz y frijol

En un contexto donde la producción de alimentos enfrenta desafíos derivados del cambio climático, la degradación de los suelos y la necesidad de reducir el impacto ambiental de la agricultura, investigadores y estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez desarrollan un proyecto orientado al diseño de nanofertilizantes.

Buscan plantear esta investigación como una alternativa sostenible para el cultivo de maíz criollo y frijol en Chiapas. Forma parte de los proyectos de Estancias Posdoctorales de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti).

Primera etapa

El trabajo de investigación, adscrito al área de Biotecnología y Ciencias Agropecuarias y alineado con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2: Hambre Cero, tiene como primera etapa experimental la síntesis de nanofertilizantes de óxido de zinc (ZnO) orientada a fortalecer la productividad del maíz nativo Tuxpeño Rojo en condiciones de invernadero.

Es desarrollado por Sheyla Paola Pérez de los Santos, estudiante de la Maestría en Ingeniería Bioquímica, con la asesoría de Magín González Moscoso, investigador Secihti–TecNM y del investigador Víctor Manuel Ruiz Valdiviezo.

Como parte del Verano Científico 2026, participan también las estudiantes Diana Montserrat Maldonado José y Sandra Jazmín Juárez López, de la Universidad de la Sierra Juárez de Oaxaca.

Reducir contaminantes

Contempla la síntesis y caracterización de nanofertilizantes de ZnO obtenidos mediante métodos de síntesis química y síntesis verde, una estrategia que busca reducir el uso de sustancias potencialmente contaminantes durante su fabricación.

Los nanofertilizantes serán caracterizados mediante técnicas analíticas especializadas con el fin de determinar sus propiedades estructurales, morfológicas y ópticas, verificando que presenten las características adecuadas para su aplicación en cultivos.