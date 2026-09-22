Apuestan por nuevas estrategias de difusión

La Colectiva Madres Buscadoras de Chiapas analiza replicar una estrategia aplicada en otros países que consiste en que una empresa de lácteos coloque en sus cajas de leche las fichas con rostros y nombres de personas desaparecidas.

Isabel Torres, una de las fundadoras de la agrupación, afirmó que esta acción daría mayor visibilidad a la problemática, ya que se trata de un producto de consumo cotidiano presente en los hogares.

Recordó que entre sus propias ideas habían contemplado una iniciativa similar con los botes de café, de modo que el rostro de un desaparecido quedara impreso en las bolsas de ese producto, lo que contribuiría de manera significativa a la búsqueda de sus seres queridos.

Isabel mencionó que también tienen previsto echar a andar otra estrategia denominada “Adopta a un desaparecido”, mediante la cual un ciudadano o ciudadana publique cada semana la fotografía de una persona desaparecida en sus redes sociales, con el fin de que su rostro tenga mayor difusión.

Explicó que aún analizan la manera de llevar a cabo estas acciones, pues también habían proyectado realizar una carrera para el 30 de agosto, Día Internacional de los Desaparecidos; sin embargo, revelaron que ya hay carreras programadas todos los domingos hasta diciembre.

Buzones de paz

Afirmó que a través de los llamados “buzones de paz” también han obtenido resultados importantes y estos se han colocado en lugares clave como iglesias de Tuxtla Gutiérrez, Comitán y otras regiones.