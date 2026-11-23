El turismo en la Selva Lacandona experimenta una recuperación gradual durante 2026, impulsada, entre otros factores, por el uso de las redes sociales como herramienta para promocionar sus atractivos naturales y actividades de ecoturismo, informó Daniel Chankin, prestador de servicios turísticos y de aventura en esta región.

Chankin comentó en entrevista que, después de un periodo complicado por el tema de la seguridad, en el que la actividad turística registró una baja afluencia, este año comenzaron a recibir nuevamente visitantes nacionales e internacionales, con una ocupación estimada de entre 30 y 40 por ciento.

Retos para el sector

Señaló que uno de los principales retos es recuperar la confianza de los viajeros y posicionar nuevamente a Chiapas como destino turístico, por lo que consideró indispensable mantener el trabajo coordinado entre los prestadores de servicios y las autoridades del sector.

Asimismo, destacó que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para difundir las experiencias que ofrece la Selva Lacandona, ya que permiten a los visitantes conocer directamente los servicios, contactar a los operadores y organizar sus viajes.

“Directamente estamos trabajando en redes sociales, porque han visto muchas redes sociales como equipo de turismo de la selva. Estamos promocionando nuestra actividad. Creo que el mejor reto en la vida hoy en día es en redes sociales para ofertar el turismo”, sostuvo.

Buenos resultados

Chankin aseguró que esta estrategia ya ha generado resultados, pues han observado un incremento en las solicitudes de información y reservaciones a través de sus páginas y perfiles digitales.

Entre las actividades que ofrecen en la región se encuentran recorridos de ecoturismo, rafting, caminatas, senderismo por la selva y servicios de hospedaje. Para disfrutar de estas experiencias, recomendó a los visitantes permanecer al menos una semana en la zona.

El prestador de servicios consideró que el objetivo para 2027 es alcanzar una afluencia turística de hasta 70 por ciento, aunque reconoció que esto dependerá de la promoción, la organización del sector y las condiciones de seguridad en Chiapas.