Apuran campaña de vacunación en Tapachula

La Secretaría de Salud inició una intensiva campaña de vacunación contra el sarampión, para lo cual instaló módulos en puntos estratégicos de alta afluencia en el municipio de Tapachula.

La Jurisdicción Sanitaria VII, precisó que en el Aeropuerto Internacional, terminales de autobuses, supermercados, plazas comerciales y mercados, se encuentran las brigadas para la aplicación de la vacuna.

Población dirigida

Niñas, niños y adolescentes, así como las personas que lo requieran están siendo inmunizados, en el marco de la estrategia para mantener el control de las enfermedades prevenibles por vacunación.

Asimismo se refuerzan los esquemas completos, especialmente ante la movilidad constante de personas y los cambios de temperatura que se vienen registrando.

Aún cuando la región de la Costa, Soconusco y Frontera Sur no se incluyó en las medidas preventivas relativas al aumento de los casos del sarampión, como algunos municipios de la zona alta de la entidad, se exhortó a la población acudir a los módulos.

Apuntó que “la vacunación es la medida más eficaz para prevenir enfermedades y proteger la salud comunitaria”.