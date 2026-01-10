Apuran trabajo preventivo contra adicciones

La salud mental y emocional en las infancias es clave para un desarrollo integral, es parte fundamental de su crecimiento y les ayuda en su educación, por eso las autoridades educativas han implementado estrategias para promover la atención a esta parte, abordando temas como el suicidio.

Estrategia

Armando Rojas Hernández, coordinador estatal de Programas Especiales y Compensatorios de la Secretaría de Educación, indicó que se diseñó una estrategia con la estructura local para poder trabajar el tema, para no esperar un programa federal con todo el sector salud, por el factor de la dispersión de las escuelas.

“Solo en educación secundaria y media superior, son más de tres mil escuelas en varias comunidades de todos los municipios, la estrategia ha dado resultados”.

Dijo que mediante las jornadas de paz se ha trabajado también el combate a las adicciones, en secundarias y preparatorias, además de educación superior.

“El problema de las adicciones puede estar presente en todas las esferas, pero cobra más vida en la educación superior”. Para este trabajo se apoyan de toda la estructura educativa, desde supervisores, jefes de enseñanza, directores de escuelas y ellos mueven su propio apoyo con los docentes.

Impacto

Para abordar el tema del suicidio se apoyan con el sector salud, con la finalidad de poder lograr un mayor impacto en los adolescentes y jóvenes, buscando prevenir este acto que cobra varias vidas cada año en la entidad y en el país.

Mencionó que un factor para el suicidio es precisamente las adicciones, por eso se aborda de manera conjunta, necesariamente con especialistas certificados y capacitados que sepan cómo trabajarlo.