Aquí no hay ninguna componenda con algún delincuente

Sobre el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado de Chiapas, Mario Guillén Guillén, calificó el hecho como “un acto doloroso” y subrayó que la estrategia de seguridad aplicada en Chiapas es el modelo a seguir para contener la violencia que afecta a otras entidades del país.

Al ser cuestionado sobre el homicidio del edil ocurrido días atrás, el legislador reflexionó: “Nada ni nadie debe poder esto, lo más preciado que tenemos es nuestra vida”. Reconoció la labor del alcalde Manzo, de quien destacó que “había tenido una decisión de luchar él con las fuerzas municipales de su municipio contra la delincuencia organizada”.

Entidad segura

En contraste con la situación en otros estados, el diputado Guillén aseguró que en Chiapas la realidad es distinta gracias a una “estrategia integral”. Afirmó que “la situación ha cambiado de un año a este momento”, lo que ha convertido a la entidad en “un estado muy seguro”.

Explicó que el éxito se debe al trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno. “Se está trabajando de manera coordinada las fuerzas federales, las fuerzas estatales y las fuerzas municipales con inteligencia y con estrategia. Esa es la diferencia”.

El presidente de la Jucopo atribuyó estos logros directamente al titular del Ejecutivo estatal, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar.

“Yo agregaría que cuando tienes un gobernador con una calidad moral intachable como es el gobernador Eduardo Ramírez, pues los resultados están a la vista”, señaló.

En un claro mensaje sobre la postura de su administración, Guillén Guillén sentenció: “Aquí no hay ninguna componenda con ningún grupo de la delincuencia organizada”.

Reiteró el compromiso del gobierno chiapaneco de proteger a la población y combatir los delitos que “más le duelen” a la ciudadanía, como el homicidio, el robo y el secuestro.