Araña látigo, una aliada contra las diversas plagas

Miguel Ángel García Villafuerte, biólogo e integrante de la Red para la Conservación y la Divulgación de los Reptiles Venenosos en Chiapas, invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre las arañas Amblypygi o popularmente conocidas como “látigo”. Esto debido a su destacada importancia para controlar plagas, aunque su aspecto tenebroso puede generar cierta repulsión en las personas.

Rechazo

García Villafuerte destacó el orden Amblypygi como uno de los 11 compuestos por la clase arácnida. Sin embargo, debido a su apariencia puede generar algo de temor.

“Estos animalitos, lejos de causar algún daño en la población, son unos excelentes controladores biológicos. Tienen una función muy importante tanto en los ecosistemas urbanos como en los ecosistemas tropicales, porque se han adaptado a diferentes ambientes. Aunque principalmente los podemos ubicar en zonas oscuras y húmedas”.

El biólogo ubicó a las cuevas como los espacios más comunes para ver a esta especie, sin embargo, también puede encontrarse en otros sitios con una humedad alta, como bien pueden ser los baños.

“Al menos a mí, me ha tocado verlos en algunas casas habitacionales en los baños. Y bueno, inmediatamente nos salta el terror de parte de los habitantes. Pero no tienen glándulas venenosas. Entonces, no tenemos que preocuparnos por ellos”, consideró.

Llamado

El investigador se encargó de hacer un llamado a hacer conciencia por este orden, debido a que su apariencia poco convencional puede ocasionar cierto miedo o temor, lo que conduce a crear estigmas para la especie.

Su aspecto ampliado, con patas en forma de gancho y quelíceros evidentes (colmillos), son algunas de sus características fisiológicas. Las cuales resultan ser contrastadas con la mayoríAa de las arañas, con un aspecto más reducido.

“Incluso pueden llegar a medir varios centímetros, y eso es lo que a veces causa un poquito de angustia, de ver uno de esos animalitos de esta talla y principalmente por esas proyecciones que tienen, que los utilizan para para cazar a sus presas. Hay muchos estigmas alrededor de estos animales, pero, para empezar, no son de importancia médica. Y son animales que nos van a ayudar a controlar las plagas en el hogar, en caso de que las encontremos. De hecho, son excelentes cazadores de cucarachas”, sostuvo.

Al mismo tiempo, aclaró que la presencia de dicha especie no es de “mala suerte”, como a veces se tiene acostumbrado decir.

“Cuando uno se acerca a ellos, lo primero que hacen es que se inmovilizan. Pero si se ven amenazados, no atacan, sino que huyen. Yo no he escuchado, al menos aquí en Chiapas, de alguien que le haya mordido un animalito de estos,” indicó.

Por último, García Villafuerte consideró las prolongaciones de sus patas como una forma de detectar agua; en especial, las dos de enfrente, ya que dependen de dicha presencia líquida para poder sobrevivir.

“No teman y busquen conservarlas, porque les va a servir como controladores de plagas en nuestros hogares. Y si tanto es el temor, pues, entonces que los reubiquen, que los saquen de casa sin dañarlos”, finalizó