Árboles crecidos tapan circulación vehicular

Un grupo de conductores pidieron a las autoridades policiacas podar árboles y plantas ubicados en calle 16 de septiembre entre las avenidas las Cruces y Galeana, porque reducen la visibilidad y en estas condiciones el paso se vuelve altamente peligroso para cualquiera.

Los transportistas, en voz de Alberto Ortiz González, dijeron que ya tiene varios días que han venido pidiendo a las autoridades correspondientes que poden estos árboles debido que pueden provocar algún accidente entre conductores de vehículos y motocicletas que siempre manejan de manera precipitada.

De tal manera, pidieron a las autoridades tomen cartas en el asunto y lleven a cabo la total limpieza en el lugar mencionado, además de otros sitios donde las ramas de los árboles salen hasta las calles, afectando a vehículos.