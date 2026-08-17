Árboles y basura agravan riesgos durante lluvias

Durante la temporada de lluvias, las precipitaciones acompañadas de fuertes rachas de viento y actividad eléctrica representan uno de los principales factores de riesgo para la población de Tuxtla Gutiérrez; sin embargo, parte de estas afectaciones pueden agravarse por acciones de la propia ciudadanía.

El secretario de Protección Civil Municipal, Eder Fabián Mancilla Velázquez, señaló que uno de los principales problemas que enfrenta la capital chiapaneca durante estos fenómenos es la falta de mantenimiento de los árboles, sobre todo aquellos que por sus dimensiones, especie o ubicación representan un riesgo.

Explicó que muchos ejemplares no reciben podas o manejo adecuado durante largos periodos, lo que aumenta la posibilidad de que ramas o árboles completos caigan ante las rachas de viento que acompañan a las lluvias.

Como ejemplo, informó que Protección Civil (PC) trabajó en el retiro de un árbol de guanacastle de grandes dimensiones ubicado en la entrada principal de Terán, debido a que presentaba una inclinación que representa un riesgo.

Hay 25 puntos de alto riesgo

Explicó que las lluvias también generan problemas debido a las condiciones de la ciudad y a la concentración de escurrimientos en determinadas zonas.

Recordó que en la actualidad existen 25 puntos identificados como de alto riesgo, algunos relacionados con los escurrimientos que se generan en las propias calles y otros por la cercanía de viviendas y vialidades con arroyos y el río Sabinal.

Ante esta situación, indicó que durante todo el año se realizan trabajos de mantenimiento, limpieza y desazolve de canales pluviales, alcantarillas y arroyos, con el propósito de mantener libres las vías de desfogue del agua.

No obstante, destacó que estas labores pierden efectividad cuando la ciudadanía arroja basura o deja escombro en la vía pública, materiales que pueden ser arrastrados por las corrientes y terminar obstruyendo las alcantarillas.

“Dejan la basura fuera de los contenedores o dejan escombro fuera de sus casas y son arrastrados por las lluvias; luego nos tapan las alcantarillas”, explicó.

Agregó que la acumulación de material de arrastre obliga a las autoridades a desplegar brigadas para retirar los residuos de las calles y mantener libres las vialidades, además de prevenir que las obstrucciones provoquen mayores afectaciones.

Conectar agua de lluvia al drenaje

Otro de los problemas señalados es la práctica de conducir el agua pluvial hacia el sistema de drenaje sanitario.

Esta situación puede contribuir a la saturación y eventual colapso de la red, provocando que el agua regrese por los drenajes de las viviendas ubicadas en zonas bajas.

Advirtió que, en estos casos, las familias pueden resultar afectadas no necesariamente por el agua que circula por las calles, sino por el retorno de agua a través de los sistemas de drenaje, ocasionando pérdidas materiales.