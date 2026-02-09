Archivo municipal presenta dos siglos de historia

Invitan a locales y visitantes a conocer el Archivo Histórico Municipal de San Cristóbal de Las Casas, edificio que que resguarda un acervo documental que abarcan de 1841 a 2018.

Eduardo Antonio Fernández Gadeaa, responsable del Archivo Histórico Municipal explicó que el edificio contiene arte sacro.

La entrada no tiene costo y las visitas son guiadas de 8:00 a 16:00 horas para estudiantes e investigadores, en su sede ubicada en la calle Diego de Mazariegos, en el centro de la ciudad.

Exposiciones

Se dio a conocer que el archivo está integrando por documentos oficiales, reglamentos históricos, actas de Cabildo, fotografías de expresidentes municipales y materiales que dan cuenta del desarrollo político, social y cultural de la ciudad a lo largo de casi dos siglos.

Entre sus fondos más relevantes se encuentran diarios y periódicos oficiales, documentos sobre la federación de Chiapas a México, hermanamientos nacionales e internacionales, así como carteles históricos de la Feria de la Primavera y de la Paz.

El responsable del archivo informó que el archivo se suma una destacada Sección de Arte Sacro, con 29 pinturas de los siglos XVII, XVIII y XIX, de alto valor artístico y patrimonial.

Con cerca de 800 mil fojas documentales, el Archivo Histórico Municipal opera bajo la Ley de Archivos del Estado, garantizando su adecuada conservación.