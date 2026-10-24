Argumentación de errores no exime responsabilidad

El titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Aureliano Hernández Palacios Cardel, dijo que la argumentación de errores o ignorancia no exime de responsabilidades a los ayuntamientos o sus alcaldes, por lo que afirmó que no habrá flexibilidad en la observación del manejo de recursos.

El funcionario explicó que atendiendo las instrucciones del gobernador Eduardo Ramírez se están generando espacios para capacitar a todos los ayuntamientos, además se analizan las condiciones culturales de cada uno.

Visión

En todos los casos se busca que no exista duda ni falta de información, pues la instrucción y visión es muy clara: “no se permitirán abusos en el manejo de recursos y la falta de información o ignorancia no podrá ser pretexto”.

Detalló que para atender esta necesidad de conocer los procedimientos, se ofrecen capacitaciones que buscan homologar criterios y brindar acompañamiento a las autoridades municipales para prevenir errores que puedan derivar en un desfalco de sus presupuestos.

En estos cursos se explica cómo prevenir irregularidades en espacios ordinarios, incluso se está trabajando para atender los casos donde se necesita conocer los contextos.

Por ello se crea la Unidad Especializada en Asuntos de Pueblos Originarios, orientada a atender la cosmovisión, la buena fe y los oficios de las comunidades.

Se trata de un proyecto que permitirá acercar conocimientos a los municipios, especialmente a las comunidades rurales e indígenas, por lo que invitó a las autoridades municipales a aprovechar estas opciones de atender cualquier duda.