El 1 de septiembre de 2021, Armando Agustín Martínez Díaz, de oficio taxista, fue contratado para un viaje de Ciudad Cuauhtémoc a Comitán de Domínguez, del cual no tuvo retorno.

Armando es originario de Ciudad Cuauhtémoc, ejido fronterizo con Guatemala, que pertenece a la región que durante este año ha padecido varios periodos de violencia generalizada a manos de grupos del crimen organizado.

El día de su desaparición fue contratado por una pareja para un servicio a Comitán a las 09:00 horas. Después de recorrer alrededor de 80 kilómetros, Armando se comunicó con su familia a las 10:30 horas y dijo que había llegado bien a Comitán y que regresaría a Ciudad Cuauhtémoc.

Al ver que las horas pasaban y que Armando no volvía a casa, su familia y amigos comenzaron a enviar mensajes y a marcar a su número de celular, pero mandaba a buzón.

Ficha de búsqueda

Aunque interpusieron la denuncia y la Fiscalía General del Estado (FGE) publicó la ficha de búsqueda, hasta el día de hoy no hay avances en las investigaciones.

Por la falta de búsqueda, la violencia y la falta de seguridad, las denuncias por desaparición son pocas; temen alzar la voz o acudir ante las autoridades por miedo a que más personas puedan resultar afectadas en las represalias.

Otras familias hacen la denuncia ante la FGE y esperan sigilosas el resultado de las investigaciones. No investigan y no preguntan, aunque tienen muchas dudas, porque no se sienten confiadas, ni seguras.