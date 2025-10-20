Arpía sí llegará; esperan antes de concluir 2025

Un ejemplar de águila arpía proveniente desde Brasil sí llegará al estado de Chiapas y particularmente al zoológico “Miguel Álvarez del Toro”; sin embargo, son trámites muy tardados, enfatizó el director general del ZooMAT, Joe Miceli Hernández.

La gente debe saber, dijo, que es la primera vez en todo el país se hace un movimiento de esta naturaleza, lo que implica que se abran nuevas rutas y, burocráticamente, lleva un tiempo.

Una vez que llegue el primer ejemplar, comentó que el siguiente paso será el de hacer la gestión para que venga una segunda ave.

Del primer ejemplar que vendrá, informó, están avanzando y el águila arpía está terminando su cuarentena en Brasil. Una vez se libere el documento oficial de ese proceso, se tendrán 10 días para embarcar al animal.

Al consultarle si el ejemplar podría estar en Chiapas antes de concluir este 2025, Miceli Hernández consideró que sí, pero se desconoce bien los tiempos de los procesos que se llevan en Brasil.

Contexto

Que el águila arpía regresé al zoológico será un acontecimiento histórico, debido a que desde hace unos 26 años no se tiene un ejemplar vivo en el recinto.

El proyecto contempla que los animales puedan pasar a un proceso de reproducción controlada, aunque eso podría demorar más de 10 años, considerando la etapa de reproducción de esas aves

Recientemente el ZooMAT cumplió 83 años de creación y cuenta en la actualidad con una colección de unos mil 500 animales que se ubican al interior de la reserva El Zapotal, en Tuxtla Gutiérrez. Hay alrededor de 180 especies nativos de Chiapas.