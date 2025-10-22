Arquidiócesis de Chiapas hace un llamado por la paz

En un mensaje centrado en la esperanza y la paz, la Provincia Eclesiástica de Chiapas exhortó a la sociedad y a las autoridades a no permanecer indiferentes y a seguir trabajando unidos para ser “artesanos de la paz”, al tiempo que recordó con oración a las víctimas, como el padre Marcelo, en el primer aniversario de su fallecimiento.

La institución eclesiástica reconoció los esfuerzos de la autoridad civil, pero hizo énfasis que aún faltan acciones para alcanzar la paz anhelada en el territorio.

Hizo un llamado a la sociedad a respetar la vida como un don divino y a promover el bien común, alejándose de la ambición de poder o dinero que genera violencia.

Asimismo, la Arquidiócesis pidió proteger a los sectores más vulnerables, especialmente a niños y jóvenes, para que no sean presas de propuestas violentas. Exhortaron a las autoridades a que sigan empeñándose en cuidar la seguridad de la población y la búsqueda del bien común.

La Iglesia se unió al dolor de las diócesis por el asesinato de sacerdotes y por las personas desaparecidas. Como parte del llamado a la acción, se pidió a los fieles continuar rezando la oración por la paz y ofrecer misas por el eterno descanso de Marcelo Pérez y por todas las víctimas de la violencia, confiando en poder alcanzar el don de la paz en Chiapas y en México.