Arquidiócesis erige parroquia de San Isidro

La arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez anunció la erección canónica de la parroquia de San Isidro Labrador, un acto mediante el cual esta comunidad adquiere de manera oficial el carácter de parroquia dentro de la Iglesia Católica y fortalece la organización pastoral en la capital chiapaneca.

La arquidiócesis destacó que este acontecimiento representa una nueva etapa para la vida eclesial de la comunidad, al consolidar un espacio destinado a la celebración de los sacramentos, la formación de los fieles y el fortalecimiento de la misión evangelizadora.

¿Qué es?

La erección canónica es el acto jurídico mediante el cual el arzobispo establece oficialmente una nueva parroquia a través de un decreto.

A partir de este momento, la comunidad adquiere personalidad jurídica dentro de la Iglesia, se delimitan sus territorios, se le asigna un párroco y queda constituida como una nueva circunscripción pastoral, conforme a lo establecido en el Código de Derecho Canónico.

Como primer párroco fue nombrado el presbítero Gabriel Hernández Rodríguez, quien tendrá la responsabilidad de encabezar la labor pastoral de la comunidad.

Santo

La nueva parroquia quedó bajo el patrocinio de San Isidro Labrador, santo reconocido como patrono de los agricultores y ejemplo de trabajo y humildad.

La arquidiócesis expresó su deseo de que este nuevo espacio se convierta en una casa de oración, comunión y esperanza para las familias de la comunidad.

Asimismo, hizo un llamado a los agentes de pastoral y a los fieles a asumir este momento como el inicio de una nueva etapa evangelizadora, promoviendo una parroquia cercana a la comunidad, comprometida con la misión, la caridad y la atención a los sectores más vulnerables.