Arquidiócesis realiza tomas de posesión

La arquidiócesis de Tuxtla realizó una intensa jornada de actividades pastorales con la realización de siete tomas de posesión canónicas de nuevos párrocos en distintos municipios de Chiapas, ceremonias que se desarrollaron a finales de junio e inicios de julio y que marcan el inicio de una nueva etapa para las comunidades parroquiales.

Las actividades iniciaron el 30 de junio con la erección canónica de la parroquia de San Isidro Labrador, en Tuxtla Gutiérrez, donde el presbítero Gabriel Hernández Rodríguez fue nombrado como su primer párroco.

El 1.º de julio continuaron las celebraciones con la toma de posesión del presbítero Salvador Alcalá al frente de la parroquia del Señor del Santuario, en el municipio de Reforma.

Ese mismo día, el presbítero Pascual Salgado asumió como párroco de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Juárez.

Ceremonia

Las ceremonias prosiguieron el 2 de julio. Al mediodía, el presbítero Julio César Hernández tomó posesión de la parroquia de Santo Domingo de Guzmán, en Ixtapangajoya, mientras que por la tarde el presbítero Belistain Camacho hizo lo propio en la parroquia del mismo nombre, ubicada en el municipio de Pichucalco.

Finalmente, el 3 de julio se llevaron a cabo las dos últimas tomas de posesión.

El fraile Anselmo Vázquez asumió como párroco de la parroquia de San Dionisio Obispo y Mártir, en Pueblo Nuevo Solistahuacán, y horas más tarde el presbítero Martín Córdova Alfaro tomó posesión de la parroquia de San Pablo Apóstol, en el municipio de Acala.

La Arquidiócesis de Tuxtla destacó que estas acciones buscan fortalecer la atención pastoral en las distintas comunidades de la región, al tiempo que da continuidad a su misión evangelizadora mediante el servicio de los nuevos responsables parroquiales.