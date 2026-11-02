Arquitectos de Chiapas se capacitan en IA

Con el objetivo de fortalecer los conocimientos y las habilidades de las y los profesionales de la arquitectura mediante el uso de nuevas tecnologías, en el Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac) se impartió el curso “La inteligencia artificial como herramienta aplicada al diseño arquitectónico y a la normatividad”, a cargo de Walter Hugo Flores León.

Durante tres días de actividades presenciales, las y los participantes conocieron herramientas y aplicaciones de Inteligencia Artificial (IA) orientadas a la visualización arquitectónica, la elaboración de renders, la creación de animaciones y la revisión normativa de proyectos.

Flores León compartió conocimientos y experiencias sobre las posibilidades que ofrece la IA para optimizar los procesos de diseño, representación y desarrollo de proyectos arquitectónicos.

Con este tipo de actividades de capacitación, el Cachac reafirma su compromiso con la actualización profesional, la innovación y la incorporación de herramientas tecnológicas que contribuyan a mejorar la práctica arquitectónica en Chiapas.