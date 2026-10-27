Arquitectos refrendan compromiso con la capacitación

Como parte fundamental de su eje de capacitación e integración gremial, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C., impulsado por su XII Consejo Directivo que preside Luis Alonso Nuricumbo Díaz, ha llevado a cabo una serie de cursos de actualización profesional, orientados de manera estratégica a fortalecer el ejercicio de la ingeniería en sus distintas delegaciones en la entidad.

En ese sentido, la Delegación III Zona Meseta Frontera, sede Las Margaritas, fue escenario del curso Diseño y Revisión de Cimentaciones Superficiales y Muros de Contención, en el cual abordaron aspectos clave para el desarrollo de infraestructuras seguras y de calidad, tales como la capacidad de carga y tipos de suelo, diseño de zapatas y losas, coeficientes de balasto, control de asentamientos y ejercicios prácticos de aplicación real.

Selva

Por su parte, la Delegación IV Selva Lacandona, con sede en Ocosingo, albergó dos importantes jornadas formativas destinadas a potenciar las competencias técnicas y operativas de los profesionales de la región.

El curso “Lo que todo contratista debe de saber 2026”, estuvo centrado en reforzar el marco normativo, técnico y fiscal que rige la actividad de la contratación en la obra pública y privada; así como el taller especializado Uso de Receptores GNSS Aplicado en Obra Civil y Topografía, en el que se brindaron herramientas tecnológicas avanzadas para la precisión y optimización del trabajo topográfico en campo.

A través del reconocimiento a la destacada labor de sus ponentes y la activa respuesta de sus agremiados en cada sede regional, el XII Consejo Directivo reafirma su labor para descentralizar la formación técnica, promoviendo una ingeniería civil cada vez más preparada, competitiva y comprometida con el desarrollo integral del estado, al tiempo de reconocer la activa labor e interés de quienes integran las diversas delegaciones del colegio.