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Arquitectos refrendan compromiso con la capacitación

Octubre 27 del 2026
Expusieron que los profesionistas están en constante comunicación. CP
Expusieron que los profesionistas están en constante comunicación. CP

Como parte fundamental de su eje de capacitación e integración gremial, el Colegio Chiapaneco de Ingenieros Civiles Siglo XXI A.C., impulsado por su XII Consejo Directivo que preside Luis Alonso Nuricumbo Díaz, ha llevado a cabo una serie de cursos de actualización profesional, orientados de manera estratégica a fortalecer el ejercicio de la ingeniería en sus distintas delegaciones en la entidad.

En ese sentido, la Delegación III Zona Meseta Frontera, sede Las Margaritas, fue escenario del curso Diseño y Revisión de Cimentaciones Superficiales y Muros de Contención, en el cual abordaron aspectos clave para el desarrollo de infraestructuras seguras y de calidad, tales como la capacidad de carga y tipos de suelo, diseño de zapatas y losas, coeficientes de balasto, control de asentamientos y ejercicios prácticos de aplicación real.

Selva

Por su parte, la Delegación IV Selva Lacandona, con sede en Ocosingo, albergó dos importantes jornadas formativas destinadas a potenciar las competencias técnicas y operativas de los profesionales de la región.

El curso “Lo que todo contratista debe de saber 2026”, estuvo centrado en reforzar el marco normativo, técnico y fiscal que rige la actividad de la contratación en la obra pública y privada; así como el taller especializado Uso de Receptores GNSS Aplicado en Obra Civil y Topografía, en el que se brindaron herramientas tecnológicas avanzadas para la precisión y optimización del trabajo topográfico en campo.

A través del reconocimiento a la destacada labor de sus ponentes y la activa respuesta de sus agremiados en cada sede regional, el XII Consejo Directivo reafirma su labor para descentralizar la formación técnica, promoviendo una ingeniería civil cada vez más preparada, competitiva y comprometida con el desarrollo integral del estado, al tiempo de reconocer la activa labor e interés de quienes integran las diversas delegaciones del colegio.

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