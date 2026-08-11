Arquitectos se suman a Misión Cero

El Colegio de Arquitectos Chiapanecos A.C. (Cachac), a través de su Comisión de Jóvenes Arquitectos, participaron en la jornada “Misión: Pintemos la Calzada Deportiva”, iniciativa que forma parte de la estrategia Misión Cero para fortalecer la seguridad vial y promover una movilidad más segura en Tuxtla Gutiérrez.

Durante las actividades coordinadas por las Secretarías de Movilidad y Transporte, de Infraestructura, Revitalización Integral del Río Sabinal A. C., Estrategia Misión Cero, FEC – Fomento Económico de Chiapas, A.C., LigaLab – Ideas que Unen, A.C. y la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), el grupo de jóvenes arquitectos se sumó a las brigadas de trazo y pintura para el mejoramiento de la infraestructura peatonal y ciclista en la intersección de Antonio Pariente Algarín y Vía Pacificada de la capital chiapaneca.

Incidentes de tránsito

Estas acciones son de gran relevancia, de acuerdo con información nacional, en promedio ocurren 11.13 incidentes de tránsito al día en las zonas urbanas y suburbanas de Chiapas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) apunta que la causa principal de muerte en personas de 15 a 29 años son los accidentes de tránsito. Los municipios de mayor número de percances, en orden descendente, son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán de Domínguez y Villaflores.

Dicho por el reporte del Inegi, la vía Tuxtla Gutiérrez - Chiapa de Corzo, es la que se ubica como uno de los tramos con mayor siniestralidad a nivel nacional. Además, en la capital de Chiapas, de cada 10 accidentes, seis son del transporte público.