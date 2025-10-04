Arquitectura: un tema prioritario en el desarrollo

Los arquitectos Mauricio Lozada y Griselda Mercado recibieron la Presea Nacional de Arquitectura Maestro Joaquín Álvarez Ordóñez, otorgada por la asociación Arquitectos Revolucionarios de México (Armac) en la categoría de Obra Arquitectónica como reconocimiento a 20 años de trayectoria en proyectos construidos.

En ese sentido. los destacados arquitectos explicaron que el reconocimiento más que personal es un aporte a la comunidad sobre la importancia de retomar a la arquitectura en políticas sociales y de desarrollo.

Política de desarrollo

Explicaron que Chiapas, como todas las entidades de México, deberán rediseñar su política de desarrollo y los ciudadanos retomar prácticas de construcción amigables con el medio ambiente y la sustentabilidad.

La obra arquitectónica y creativa de su estudio compartido es una propuesta que integra las necesidades de desarrollo contemporáneo con el entorno del espacio a intervenir.

Por ello han conseguido a lo largo de los años construir obra pública, social y particular con un enfoque estilístico destacado que integra elementos de los entornos inmediatos y acoge las necesidades de las personas.

“Necesitamos mejores diseños de ciudades, de espacios urbanos, de desarrollo de integración de proyectos y de mejora en los espacios de descansos para tener arquitecturas útiles para las personas”, coincidieron.

Premio

Respecto del reconocimiento señalaron que, lo recibieron el pasado viernes 26 de septiembre en la ciudad de Oaxaca y fue entregado por las autoridades legislativas de ese estado, junto a arquitectos de todo el país en diferentes categorías.

La entrega, narró, estuvo a cargo del arquitecto Jaime Bojórquez, presidente de Armac, y de la hija del acaecido Joaquín Álvarez Ordóñez, fundador de la asociación, quien entregó la presea en memoria de su padre.