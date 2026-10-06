Arranca alcalde Ángel Torres una calle feliz más

Las y los vecinos de la colonia Vida Mejor pensaron que la justicia social jamás llegaría, sin embargo, con la administración del presidente Ángel Torres se está haciendo realidad, luego de que este fin de semana dio el banderazo de inicio a esta importante obra vial.

Acompañado de las y los habitantes, el alcalde capitalino destacó que la pavimentación con concreto hidráulico del Circuito Prosperidad Oriente, incluye red de agua potable, drenaje, alumbrado público, señalética, entre otras acciones, como parte del programa Calles Felices.

Con esta obra se cumple el compromiso con las y los habitantes, además de contribuir a la imagen urbana, movilidad y conectividad, en beneficio de los hogares de la zona, pero sobre todo, dijo el presidente, se mejora la calidad de vida de las familias.