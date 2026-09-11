Arranca alcalde programa iluminando Tuxtla

Como parte del programa Iluminando Tuxtla, el presidente municipal Ángel Torres rehabilitó y reactivó el alumbrado público en la colonia Maldonado, con lo que se contribuye a la imagen urbana, a la prevención del delito, pero sobre todo, a la seguridad de las familias de la zona.

Palabra cumplida

Acompañado de vecinas y vecinos, del Secretario de Servicios Municipales, Ángel Bustos, y del director de Alumbrado Público, Pablo Ruiz, así como de funcionarios públicos del Ayuntamiento, el alcalde capitalino explicó que se atendieron más de 50 luminarias que fallaban o estaban fundidas. Lo más importante, dijo, es que se cumple la palabra empeñada con las y los habitantes.

Es importante recordar que el Programa Iluminando Tuxtla está llegando a colonias, barrios, ejidos y fraccionamientos, a través de la atención integral al alumbrado público, con lo que el gobierno municipal se suma a la estrategia del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar en materia de seguridad.