Arranca Ángel Torres programa “Abues en Acción”

El alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, junto a la directora general del DIF Tuxtla, Estephanie Frias, arrancó el programa “Abues en Acción” donde las abuelitas y abuelitos disfrutan, aprenden y conviven, a través de talleres, actividades culturales, deportivas y de esparcimiento.

Actividades

Como parte de estos cursos, las y los abuelitos participan en la elaboración de mazapán, fresas con crema, velas, además de manualidades, juegos, karaoke y películas. Asimismo, incluye lotería, bingo, zumba, defensa personal y yoga, por mencionar algunos talleres.

Al informar que durante la estancia, de nueve de la mañana a dos de la tarde, contempla desayuno y comida, el alcalde capitalino reafirmó el compromiso de generar espacios de bienestar, aprendizaje y convivencia, como parte de las políticas de desarrollo y bienestar en beneficio de las personas mayores.