Arranca Ángel Torres una pavimentación más

El presidente de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, puso en marcha los trabajos de pavimentación integral de más de 170 metros lineales en la avenida Zanatenco de la colonia Segunda Ampliación Arroyo Blanco, gracias a la suma de esfuerzos de las y los vecinos y el gobierno municipal.

Al explicar que esta obra será integral con servicios básicos, luminarias, banquetas, jardineras, señalética y pintura en la fachada de las viviendas, como parte del programa Calles Felices, el alcalde capitalino explicó que esta vialidad intransitable y accidentada pronto será una calle digna, segura y de calidad, pero sobre todo, dijo, es justicia social para todas y todos.

Durante su participación, las y los vecinos externaron su reconocimiento al presidente municipal Ángel Torres, toda vez que dio su palabra y hoy, comentaron, la está cumpliendo.

Tuvieron que pasar más de 30 años, es decir, más de 10 administraciones municipales, hasta que llegó él para hacer realidad este sueño.