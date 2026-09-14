Arranca Ángel Torres una vialidad más

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, dio el banderazo de arranque a una vialidad más en la colonia Belisario Domínguez, como parte del programa Calles Felices, cuya obra mejorará la movilidad, imagen urbana y calidad de vida de las familias de la zona.

Obras

Al explicar que los trabajos contemplan rejilla pluvial, alumbrado público, red de agua potable, drenaje y pintura de fachadas, el alcalde capitalino informó que la obra se desarrollará sobre la avenida Juárez entre calle López Sánchez y bulevar González Garrido, así como en bulevar González Garrido entre avenida Juárez y avenida Guillermo Palacios.

Calles Felices lleva obras integrales que se traducen en mayor calidad de vida para las familias de barrios, ejidos, colonias y fraccionamientos, en beneficio directo de niñas, niños, juventudes, personas adultas mayores y familias, a través de vialidades dignas, seguras y de calidad.