Arranca campaña de vacunación invernal

La Secretaría de Salud Municipal de Tuxtla Gutiérrez inició la campaña de vacunación invernal con brigadas en colonias y módulos permanentes. Se aplicarán vacunas contra influenza, neumococo, covid, sarampión, VPH, entre otras, en una jornada que forma parte de la iniciativa “Retos en Salud Pública”, que ha cubierto a más 500 colonias en la ciudad.

La directora de servicios médicos municipales, Marta Margarita Flores Moscoso, destacó que el municipio cuenta con un módulo permanente de vacunación en la presidencia municipal, donde se aplican dosis para todas las edades durante todo el año.

“Aplicamos entre cuatro mil y cinco mil vacunas por jornada. Este programa ha sido un éxito y la gente ya lo solicita en sus colonias”, aseguró. Ante la llegada de bajas temperaturas, Flores Moscoso destacó la importancia de vacunarse contra enfermedades frecuentes en esta temporada como influenza, neumonía y covid.

Arrancará oficialmente este miércoles con la vacunación invernal en la colonia Democrática, donde 40 vacunadores recorrerán casa por casa en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y el IMSS Bienestar. Además, se instalará un módulo fijo en la zona.