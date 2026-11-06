Arranca Campeonato de Barismo Espresso

Con una visión que coloca en el centro a las familias productoras y reconoce al café como uno de los principales motores económicos, sociales y culturales de Chiapas, el Gobierno de la Nueva ERA, que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar, impulsa una estrategia integral para fortalecer la producción, elevar la calidad, promover la especialización y ampliar las oportunidades de comercialización del aromático chiapaneco.

A través del Instituto del Café de Chiapas (Incafech), dirigido por Jorge Baldemar Utrilla Robles, durante 2026 se han desplegado acciones de acompañamiento y fortalecimiento del sector mediante el programa “Café con Humanismo. Aroma y sabor de la Nueva ERA”, una iniciativa que reconoce el conocimiento de las comunidades cafetaleras y busca atender sus necesidades desde el territorio, con capacitación, asistencia técnica, renovación de cafetales, herramientas y equipamiento para mejorar sus condiciones productivas.

Visión

El director general del Incafech destacó que esta política responde a la visión del mandatario estatal de impulsar el desarrollo del campo con sentido humano, justicia social y mejores oportunidades para quienes dependen de esta actividad. Recordó que la estrategia contempla no solamente incrementar la producción, sino también fortalecer los procesos de transformación, agregar valor al grano y generar condiciones para que el reconocimiento de la calidad del café se traduzca en mayores beneficios para las familias productoras.

Profesionalización

En esta ruta de fortalecimiento, el Incafech impulsa también la profesionalización de quienes participan en los distintos eslabones de la cadena productiva. Como parte de estas acciones, el Campeonato de Barismo Espresso Chiapas 2026 se desarrolla en tres sedes: Tapachula, donde inició los días 4 y 5 de noviembre; San Cristóbal de Las Casas, los días 18 y 19; y Tuxtla Gutiérrez, aquí tendrá lugar la gran final el próximo 27 de noviembre. El certamen busca reconocer el talento de las y los baristas, fortalecer sus habilidades técnicas y creativas, así como acercar al consumidor final la calidad y diversidad del café producido en Chiapas.