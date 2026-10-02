Arranca combate del dengue, chikungunya y zika

Con la presencia del jefe de la Jurisdicción Sanitaria V Norte, Guillermo Ituriel Gordillo Penagos, se llevó a cabo la mañana de este jueves el arranque de la segunda etapa de fumigación para la eliminación de criaderos de mosquitos, con la finalidad de prevenir el dengue, chikungunya y zika en Reforma y la zona fronteriza entre Tabasco y Chiapas.

El mensaje del secretario de Salud, Luis Ignacio Avendaño, es no permitir que se saturen los hospitales y que aumenten las enfermedades en el territorio chiapaneco, por lo que se trabaja día y noche para que disminuyan los casos.

"Se trabajará en la fumigación para contener el problema del dengue" señaló, al solicitar a la población que esté pendiente para apoyar con el trabajo de descacharrización, ya que "debe ser un trabajo en equipo, población y autoridades municipales".

Para llevar a cabo las acciones de contención del dengue trabajarán en coordinación con el director del Hospital General de Reforma, Miguel Ángel Méndez Olán.

Finalmente, autoridades de Salud y municipales dieron el banderazo de inicio a los trabajos de fumigación y descacharrización, con personal de vectores y unidades motrices implementados para llevar a cabo este programa.