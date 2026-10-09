Arranca congreso de labio y paladar hendido

Con la presencia de especialistas, residentes, estudiantes y profesionales de la salud, se realizó la ceremonia de inauguración del XXV Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Labio, Paladar Hendido y Anomalías Craneofaciales.

El acto fue conducido por el doctor Julio Castillo, quien dio la bienvenida y destacó que el encuentro busca compartir conocimientos, fortalecer el trabajo interdisciplinario y construir una atención integral y humana para los pacientes y sus familias.

Durante su mensaje, el doctor Malagón Hidalgo expresó que llegar a 25 congresos representa más que el paso del tiempo: significa encuentros de conocimiento, amistad, discusión académica y compromiso con los pacientes.

Subrayó que la atención del labio y paladar hendido y las anomalías craneofaciales requiere una visión multidisciplinaria, en la que cada especialidad aporta entendimiento, experiencia y sensibilidad. Recordó que detrás de cada diagnóstico existe una persona, una familia, una historia y un futuro que puede transformarse.

Una oportunidad

Asimismo, señaló que el Congreso es una oportunidad para mirar hacia el futuro y aprovechar los avances científicos y tecnológicos, pero también para traducir el conocimiento en mejor atención, evaluación oportuna, continuidad de los tratamientos y mejores condiciones de vida.

Hizo un llamado a fortalecer las instituciones, formar a las nuevas generaciones y mantener vivo el espíritu académico que distingue a la asociación.

El presidente agradeció a la mesa directiva, al comité organizador, a los profesores invitados y a los asistentes provenientes de diversos puntos de México y de otros países.

También reconoció al gobierno local y estatal de Chiapas por recibir el evento. Finalmente, a las 3:31 de la tarde declaró formalmente inaugurado el XXV Congreso Nacional y concluyó la ceremonia con una foto grupal.