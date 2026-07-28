Arranca curso de verano en la biblioteca pública

En la Biblioteca Municipal “José Emilio Grajales” de Villaflores dio inicio el primer Curso de Verano dirigido a niñas y niños de seis a 11 años, como parte de las acciones impulsadas por la presidenta municipal Valeria Rosales Sarmiento, quien instruyó la realización de actividades recreativas y formativas para que la niñez aproveche el periodo vacacional aprendiendo y conviviendo en un ambiente seguro.

Durante la semana se desarrollarán cuatro talleres: el lunes Rally Literario; el martes Aprendiendo a decorar con habilidad; el miércoles Niñas y niños, guardianes de los ecosistemas, impartido por personal de la Conafor; y el jueves Aventuras Preventivas, un taller sobre prevención del delito que concluirá con la proyección de una película y al final entrega de reconocimientos para las y los participantes.

Los cursos reúnen a estudiantes de seis escuelas públicas y tres privadas del municipio, con el propósito de fomentar el aprendizaje, la creatividad, la sana convivencia y el trabajo en equipo, favoreciendo la integración y la creación de nuevas amistades entre las niñas y los niños.