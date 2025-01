Arranca Eduardo Ramírez Aguilar eje de infraestructura educativa con inicio de obras

En Comitán de Domínguez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio al eje de Infraestructura Educativa en Chiapas, con el arranque de obras en las Escuelas Secundarias del Estado “Comitán” y “Josefina García”, que comparten instalaciones, así como en la Escuela Preparatoria “Comitán”. Estas acciones tienen el objetivo de garantizar espacios dignos y de calidad a la comunidad escolar.

“Tengo una agenda de trabajo muy apretada, pero quiero ayudar mucho a la tierra que me vio nacer y crecer. Quería empezar donde la vida me dio las primeras luces educativas, cumplir con el compromiso y nuestra conciencia de regresarle lo mucho que la educación pública me ha dado. Quiero trabajar todos los días para que ni un solo joven se quede sin estudiar”, expresó.

Labor en pro de la niñez

Tras comprometerse a renovar el mobiliario de estas escuelas secundarias, el mandatario reconoció a las maestras y los maestros por toda la labor que han hecho por la niñez y juventud de Chiapas. Asimismo, exhortó a las y los estudiantes a valorar a sus madres y padres, y estudiar para ser mejores seres humanos, pues serán los líderes que llevarán a México a ser un mejor país.

Ramírez Aguilar enfatizó que las y los jóvenes son parte esencial del Programa de Alfabetización “Chiapas Puede”, y que su apoyo será fundamental para acabar con el analfabetismo. “Quiero que cuando volteen al pasado y pregunten qué hicieron las y los comitecos a favor de Comitán y cuál fue el legado que dejaron a Chiapas, digan que fortalecieron la educación y salimos del analfabetismo. Este capítulo quiero escribirlo con ustedes”, agregó.

En este marco, el gobernador también agradeció a sus maestras y maestros por sus enseñanzas y por despertarle la pasión por la filosofía, el derecho y otras materias, como Antonio Granados, Raúl Molina, Adán Figueroa, Roberto Gordillo, Juan Manuel González, Hermilo Vives, entre otros, a quienes les reconoció la vocación de adentrarse en los pensamientos y corazones de sus estudiantes.

Indicó que tiene el interés genuino de construir más espacios educativos, por ello pidió al alcalde de Comitán el apoyo para ver la posibilidad de un terreno para construir más espacios de bachillerato, porque eso representa mayores oportunidades, ante el establecimiento del plantel de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

En otro momento, apuntó que de las 24 horas del día, 18 se las dedica a la seguridad y el combate a la delincuencia, la extorsión, el derecho de piso y el asalto en carreteras, con el objetivo de que en 100 días Chiapas tenga otro rostro, en seis meses sea una entidad pacífica y en un año poder decir que es el estado más seguro para vivir.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que para garantizar que las y los mil 242 estudiantes y 57 docentes de estas secundarias tengan condiciones dignas para estudiar y trabajar, se destinará una inversión de más de siete millones 547 mil pesos para construir cinco aulas didácticas y techado de cancha de usos múltiples, así como obras de exterior consistentes en andadores, red eléctrica y señalización.

Respecto a las acciones que se realizarán en la escuela preparatoria, el titular del Inifech detalló que, en una primera etapa, se llevará a cabo la construcción de tres aulas didácticas, un laboratorio polifuncional, el techado con cancha de usos múltiples y obra exterior consistente en andadores, red eléctrica, señalización y cisternas, con una inversión de 11 millones 55 mil 261 pesos con 68 centavos, en beneficio de más de mil 750 estudiantes.

El presidente municipal de Comitán, Mario Antonio Guillén Domínguez, resaltó el compromiso del gobernador, quien se formó académicamente en estas instituciones, y celebró su regreso para atender las necesidades del municipio.

Francisco Javier Rodríguez Irecta, director de la Secundaria del Estado “Comitán”, y Alejandra Tovar Torres, subdirectora Académica de la Preparatoria “Comitán”, turno matutino, reconocieron el interés del gobernador en mejorar las condiciones educativas. Asimismo, en representación del alumnado, Zoé Malén Coronel Gómez, de la Escuela Secundaria “Josefina García”, y Paula Sofía Urbieta Penagos, de la Escuela Preparatoria “Comitán”, agradecieron las acciones que fortalecerán la educación y la seguridad en el municipio.

Estuvieron presentes: el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca; el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; y el diputado local del Distrito X de La Trinitaria, Ervin Leonel Pérez Alfaro.