Arranca el programa Tux-Útiles en media superior

El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, puso en marcha el programa Tux-Útiles, con el cual se benefició a 840 alumnas y alumnos del Plantel 1 del Colegio de Bachilleres de Chiapas (Cobach), y a 542 más de la Escuela Preparatoria Número 7 del Estado, en ambos casos del 5º y 6º semestre y de los turnos matutino y vespertino.

Acompañado de la directora general del DIF Municipal, Estephanie Frías Córdova, el alcalde Ángel Torres explicó que el objetivo del “Proyecto Útiles Escolares para Estudiantes de Educación media terminal Tux-Útiles”, es contribuir en la permanencia educativa de las y los estudiantes que cursan la educación media superior.

Contribuir

Al señalar que con estas acciones también se contribuye a la economía de las familias, el edil Torres Culebro informó que las y los alumnos del 5º y 6º semestre de las preparatorias de Tuxtla serán beneficiadas, porque la educación, dijo, es un derecho de todas y todos.

Junto a los regidores Fredegunda Alegría, Paola Aguilar, Antonio Mayorga y Marcela Iturbe, así como con el secretario de Desarrollo Social y Educación, Mauricio Astudillo; de la directora del Instituto de la Juventud, Gaby Robles, y de autoridades escolares, el edil agradeció a las y los integrantes de Cabildo, así como a todas y todos los que hicieron posible este gran proyecto.