Arranca el proyecto parquímetros

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez puso en marcha el proyecto ParkiTuxtla, la nueva aplicación oficial para el pago de parquímetros. A partir de este 2 de enero de 2026, las y los usuarios podrán gestionar su estacionamiento desde el celular; los ingresos serán destinados a acciones en beneficio de la ciudad.

La iniciativa tiene el objetivo de modernizar el sistema de estacionamiento, facilitar su uso y generar ingresos municipales que se traducirán en acciones de beneficio para la ciudadanía.

Aplicación

Disponible en Google Play y App Store, ParkiTuxtla permitirá a las y los conductores realizar todo el proceso de forma digital: solo deberán registrarse con su número de celular, escanear el código QR del señalamiento o ubicar la zona en el mapa, registrar su vehículo y seleccionar el tiempo de estacionamiento requerido.

Todo ello sin necesidad de hacer filas o acudir a un módulo físico.

La plataforma ofrece diversas opciones de pago, entre ellas tarjeta de débito o crédito, saldo dentro de la aplicación o pago en establecimientos autorizados.

El sistema operará de lunes a sábado, en un horario de ocho de la mañana a ocho de la noche, con una tarifa de siete pesos por hora o 3.50 pesos por 30 minutos.

Ventajas

Entre las ventajas para los usuarios destaca el control total del tiempo de estacionamiento desde el celular, así como la posibilidad de consultar el historial y descargar comprobantes digitales en cualquier momento, lo que busca brindar mayor comodidad y transparencia.

De acuerdo con el Ayuntamiento, ParkiTuxtla es una herramienta que apuesta por una solución tecnológica que moderniza la movilidad urbana y garantiza que los recursos generados por el sistema de parquímetros retornen en obras y servicios para la población tuxtleca.