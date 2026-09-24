Arranca en Chiapas “El ABC de las emociones”

En atención a la agenda prioritaria para niñas, niños, adolescentes y jóvenes del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Secretaría de Educación puso en marcha en Chiapas la Estrategia Nacional de Salud Mental “El ABC de las emociones”, con el propósito de brindar herramientas que permitan a las comunidades educativas reconocer, comprender y expresar sus emociones de manera saludable.

Esta estrategia nacional, impulsada por la presidenta de México, y coordinada desde la Secretaría de Educación Pública, busca colocar el bienestar emocional como un componente fundamental de la formación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, fortaleciendo las capacidades de las comunidades educativas para acompañar las distintas etapas de su desarrollo.

Pláticas interactivas

La estrategia contempla la realización de pláticas interactivas, la participación activa de estudiantes de tercer grado de secundaria y educación media superior, así como el involucramiento de las comunidades escolares, con el propósito de generar espacios de diálogo, fortalecer las habilidades socioemocionales y avanzar en acciones de prevención y atención, mediante la articulación entre dependencias federales y estatales.

Al respecto, Heder Jiménez, director del Cebech “Dr. Belisario Domínguez Palencia”, expresó su satisfacción por el trabajo que se impulsa en materia de salud mental en Chiapas, gracias al impulso de la presidenta y destacó que desde las comunidades educativas también se puede aportar a la construcción de un mundo diferente, basado en el Lekil Kuxlejal (El Buen Vivir).

Por su parte, José Rodrigo Prado, director general de Diagnóstico y Seguimiento de la Nueva Escuela Mexicana de la Secretaría de Educación Pública, expresó que la estrategia que arranca a nivel nacional parte de una idea sencilla: aprender a reconocer las emociones y desarrollar las herramientas necesarias para vivir plenamente.