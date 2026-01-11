Arranca ERA nueva obra en Facultad de Medicina

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar dio inicio a los trabajos de construcción de nueva infraestructura educativa en la Facultad de Medicina Humana de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), en Tuxtla Gutiérrez, con el propósito de ampliar la matrícula y atender la alta demanda de esta carrera, a fin de formar mejores profesionistas egresados de la máxima casa de estudios del estado.

Compromiso

Acompañado del rector de la Unach, Oswaldo Chacón Rojas, el mandatario reconoció que, ante el interés de miles de jóvenes por cursar esta licenciatura, muchas familias llegan incluso a vender parte de su patrimonio; sin embargo, en numerosos casos no logran el ingreso debido a la limitada disponibilidad de espacios. Por ello, afirmó que su gobierno ha asumido el compromiso de fortalecer la infraestructura educativa para atender esta problemática en las carreras y especialidades con mayor demanda, incluida Medicina.

“Me duele ver a las y los jóvenes frustrados por no poder cumplir el sueño de acceder a esta carrera por falta de espacios, por eso nos propusimos hacer más aulas en la Unach, especialmente en las Facultades de Medicina, y de Ciencias Químicas, entre otras con alta demanda. Tengo un gran compromiso con el área de la salud, porque el deseo es brindar a Chiapas grandes profesionistas egresados de nuestra universidad”, expresó.

Labor responsable

En este marco, Ramírez Aguilar reconoció la labor responsable y comprometida de las autoridades universitarias y les refrendó el respaldo de su administración para continuar trabajando en unidad y coordinación, con el objetivo de atender las necesidades de la comunidad estudiantil.

El director general del Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas (Inifech), Carlos Ildelfonso Jiménez Trujillo, informó que para esta obra se realizará una inversión de 20.6 millones de pesos (mdp), destinada a la construcción de un edificio de tres niveles que contará con 11 aulas didácticas, módulo de servicios sanitarios y cubículos, además de obra exterior, plazuela, red eléctrica e hidrosanitaria, red de voz y datos, así como señalización. Precisó que estas acciones permitirán generar 307 nuevos espacios y beneficiar a mil 422 estudiantes que en la actualidad cursan sus estudios en esta facultad.

Obra

Por su parte, el rector Oswaldo Chacón Rojas manifestó su agradecimiento por el respaldo del Gobierno Estatal, tanto por el arranque de esta obra como por la entrega del espacio ubicado a un costado del Hospital 14 de Septiembre del IMSS. Destacó que ello permitirá avanzar en el proyecto de trasladar la Facultad de Medicina Humana y concretar el anhelo de contar con un hospital universitario. Asimismo, aseguró que la Unach corresponderá a estos apoyos con un trabajo de calidad, transparencia en el proceso de admisión y un firme compromiso social con las familias de quienes aspiran a ingresar.

Estuvieron presentes el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; la diputada local, Getsemaní Moreno Martínez; la secretaria general de la Unach, María del Carmen Vázquez; la directora de la Facultad de Medicina Humana de la Unach, María Rosalba Jiménez Ocaña; la directora general del Centro Estatal de Trasplantes, Krystell Dávalos Barrientos; el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) delegación Chiapas, Rogelio Tamayo Carboney; e integrantes de la comunidad universitaria.