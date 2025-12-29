Arranca ERA trabajos de conservación en caminos

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el inicio de los trabajos de conservación del camino Betania–Soyatitán–Amatenango del Valle, una obra que contempla una inversión superior a los 16.5 millones de pesos y beneficiará a más de 62 mil habitantes. Durante el arranque, destacó que el gobierno de la Nueva ERA trabaja con capacidad, talento y compromiso para transformar la infraestructura carretera de Chiapas.

Beneficios

En este contexto, el mandatario resaltó que la modernización de esta vía fortalecerá las actividades sociales, comerciales y turísticas de la región. Asimismo, dio a conocer el proyecto de construcción de una vía rápida que permitirá mejorar la conectividad entre Comitán, San Cristóbal de Las Casas y otros municipios, con el objetivo de consolidar a Chiapas como un estado más hospitalario para quienes lo visitan.

Al dirigirse a las y los asistentes, Ramírez Aguilar señaló que los caminos acercan el comercio, la salud y las culturas de los pueblos, y afirmó que una mayor infraestructura propicia la llegada de inversiones y la generación de empleos. Anunció que vienen proyectos importantes y convocó a seguir trabajando de manera conjunta entre gobierno y sociedad para fortalecer la armonía, el bienestar y el progreso regional. Además, informó que se brindará apoyo en materia de seguridad social a las alfareras que se hacen cargo de su familia, con el propósito de mejorar su economía.

Mantenimiento

Por su parte, el director general de la Comisión Estatal de Caminos, Rafael Ruiz Morales, explicó que para mantener en buenas condiciones las carreteras de esta zona se destinaron casi 3 millones de pesos a la reparación de un socavón y a la conservación de los tramos Comitán–Pujiltic.

Detalló que en esta etapa se rehabilita el tramo Betania–Soyatitán–Amatenango del Valle, el cual contempla la conservación de 40.90 kilómetros en tramos aislados, en beneficio de comunidades de los municipios de Las Rosas, Venustiano Carranza y Amatenango del Valle. Añadió que próximamente dará inicio la segunda etapa correspondiente al tramo Comitán–Las Rosas.

El presidente municipal de Las Rosas, Jesús Antonio Orantes Noriega, y la presidenta municipal de Amatenango del Valle, Julieta Gómez Jiménez, coincidieron al reconocer el liderazgo y la visión humanista del gobernador, al priorizar a los pueblos originarios, fortalecer la seguridad, impulsar el turismo, apoyar al campo y mejorar las vías de comunicación. Subrayaron que la rehabilitación de este tramo carretero atiende una demanda histórica y representa progreso y bienestar para los sectores productivos.

Agradecimientos

A nombre del sector transportista de Las Rosas, Victoria Tamayo Vázquez agradeció las acciones impulsadas por el gobierno estatal para mejorar la infraestructura carretera y garantizar condiciones de paz y seguridad. Manifestó su respaldo y disposición para trabajar de manera coordinada en beneficio de la población y señaló que, gracias a la tranquilidad en las carreteras, hoy pueden transitar con mayor confianza.

En este evento acompañaron al gobernador la señora Sofía Espinoza Abarca; el coordinador general ejecutivo de la Secretaría de Turismo, Segundo Guillén Gordillo; el diputado local Luis Eduardo Gordillo Gordillo; el presidente municipal de Teopisca, Luis Valdez Díaz, entre otros.