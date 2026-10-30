Arranca Festival del Día de Muertos

Dio inicio este miércoles 28 de octubre el Festival del Día de Muertos en la sede judicial de Tuxtla Gutiérrez, con actividades culturales y recreativas destinadas a preservar las tradiciones mexicanas y promover la riqueza cultural de Chiapas.

Como parte de la primera jornada, decenas de personas disfrutaron de la presentación de la Banda de Música de la VII Región Militar, que amenizó la celebración con un repertorio musical.

Expoventa

Como parte de estas actividades abiertas para toda la familia se instaló una Expoventa Gastronómica y Artesanal, donde emprendedores locales ofrecen alimentos, productos y diversas creaciones elaboradas a mano.

Impulso

Las actividades buscan fomentar la convivencia y brindar un espacio para que artesanos y productores de la región den a conocer su trabajo, al tiempo que contribuyen al impulso de la economía local durante las celebraciones de Día de Muertos.

Dónde es

El festival se desarrolla en la explanada del edificio A del Poder Judicial del Estado, ubicado en el libramiento Norte Oriente número 2100, en el fraccionamiento El Bosque, en Tuxtla Gutiérrez, donde las familias pueden disfrutar de las distintas propuestas culturales y comerciales.

Con esta iniciativa se busca mantener vivas las costumbres relacionadas con el Día de Muertos y acercar a la ciudadanía a las expresiones artísticas y gastronómicas que forman parte de la identidad chiapaneca.