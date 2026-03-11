Arranca jornada de limpieza en carreteras

La alcaldesa de Villaflores, Valeria Rosales Sarmiento, encabezó el primer evento del programa “Villaflores Te Quiero Limpio” en la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), acompañada por su directora Roselia Ramírez Díaz, la presidenta del DIF Margarita Sarmiento Tovilla, así como por alumnado y personal docente y administrativo.

Durante su mensaje, la alcaldesa agradeció a la comunidad universitaria por sumarse a esta iniciativa que busca fomentar la conciencia ambiental. Explicó que la primera acción fue la recolección de basura en la orilla de la carretera que conecta la Facultad de Agronomía con Villaflores, donde la acumulación de desechos se ha convertido en un problema de contaminación.

Tras el banderazo de arranque, brigadas de estudiantes, encabezadas por las autoridades, recorrieron la zona recolectando una gran cantidad de residuos, sumándose así al esfuerzo del programa “Villaflores Te Quiero Limpio” para mantener un entorno más limpio y fortalecer la cultura del cuidado ambiental en el municipio.