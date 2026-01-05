Arranca la Fiesta Grande de Chiapa de Corzo

Luego de 345 días de permanecer resguardados, este cuatro de enero los trajes de los Parachicos volvieron a salir a las calles del Pueblo Mágico de Chiapa de Corzo, dando inicio a las celebraciones tradicionales con motivo del Niño de Atocha, patrono de estos alegres danzantes.

Al ritmo del tambor y el carrizo, el patrón recorrió las principales calles del municipio acompañado por niñas y niños, quienes participaron con entusiasmo y alegría en esta manifestación cultural.

En punto de las 12:00 del día se llevó a cabo la celebración eucarística, donde se realizó la bendición de las imágenes.

Posteriormente dio inicio el recorrido, el cual presentó algunas modificaciones debido a las obras de reconstrucción vial que actualmente se realizan.

La algarabía infantil se mantuvo presente desde la salida hasta la llegada a la casa del prioste.