Arranca la glosa del Informe de Gobierno

Con 33 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Sexagésima Novena Legislatura aprobó por unanimidad la propuesta relativa al calendario de comparecencias para llevar a efecto la Glosa del Primer Informe de Gobierno, iniciando este miércoles 10 de diciembre.

Corresponde a Dulce María Rodríguez Ovando, secretaria General de Gobierno y Mediación, iniciar las comparecencias en el Recinto Parlamentario ante la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales.

Dictamen

En la sesión se aprobó el dictamen por el que 105 Ayuntamientos manifestaron su conformidad con la reforma a la Constitución Política del estado libre y soberano de Chiapas, en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística.

La Mesa Directiva puso a consideración del pleno, el dictamen de la Comisión de Hacienda relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Código de la Hacienda Pública para el estado, así como su denominación para quedar como Código Fiscal de Chiapas. Moción que fue aprobada por las y los diputados.

Negativa

En este punto, abordó tribuna la diputada Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, del Partido Acción Nacional argumentando que este reforma será contraproducente para las pequeñas y medianas empresas del estado de Chiapas que han sido las más golpeadas tanto por la informalidad, así como por las reformas en materia hacendaria.

En esta misma sesión, se turnó a comisiones parlamentarias —para su análisis y dictamen— la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones al Código Penal para el estado de Chiapas en materia de extorsión.