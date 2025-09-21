Arranca MC activismo en calles y colonias

“Hoy nos formamos para transformar. El activismo naranja no se queda en discursos: se vive en la calle, en las colonias y en cada causa que abrazamos”, afirmó Manuel Sobrino Durán, coordinador Estatal de Movimiento Ciudadano (MC) Chiapas, al inicio de la capacitación y toma de protesta del nuevo equipo estatal de Activismo Naranja.

En este encuentro, Jacobo Cheja Alfaro, coordinador Nacional de Activismo Naranja, impartió la capacitación y subrayó que el activismo es una estrategia viva y transformadora que combina territorio y lo digital, jóvenes y mujeres, con energía y constancia en la calle.

Reconoció además el trabajo de la dirigencia chiapaneca, destacando que en Chiapas se vive un liderazgo que sabe escuchar y respetar a su gente.

Manuel Sobrino, junto a Jacobo Cheja; la diputada local, Andrea Negrón Sánchez; el secretario Estatal de Acuerdos, Carlos Avendaño Nagaya; y la regidora naranja, Marcela Iturbe Vargas, encabezaron la toma de protesta del nuevo equipo estatal.

Este equipo será dirigido por Carlos Gallegos Morales como delegado estatal, acompañado por Saúl Nucamendi González, Emmanuel Cruz Natarén, Valentina Velazco Garay y Sebastián Cruz Rojas como subdelegados.

El Activismo Naranja forma parte de un proyecto nacional encabezado por Jorge Álvarez Máynez y sostenido en la visión transformadora de Dante Delgado.