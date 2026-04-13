Arranca nuevo ciclo de Alfabetización

“Nos congrega el llamado del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, que decidió enarbolar sus sueños como respuesta al lacerante dolor de su pueblo; un hombre de profundas raíces populares, forjado en la lucha y templado en el esfuerzo, cuyo ejemplo hoy nos convoca a ser depositarios de un amor infatigable al servicio del prójimo. Porque alfabetizar es amar, hoy el lápiz y el papel nos esperan; el método pedagógico ha demostrado su eficacia, y las y los educandos están aquí, presentes, con una convicción liberadora. La historia (…) la historia nos aguarda. Ahora, ustedes tienen la palabra”, externó Roger Mandujano, secretario de Educación, durante el arranque del nuevo ciclo del Programa de Alfabetización Chiapas Puede 2026.

Compromiso

Desde el Polyforum Mesoamericano, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, acompañado de autoridades municipales, estatales y federales, así como bajo la observancia de organismos internacionales, refrendó su compromiso de honrar la palabra empeñada: vencer el analfabetismo y abrir, a través de la educación, un horizonte de transformación profunda, una revolución silenciosa que cambiará la vida de miles de chiapanecas y chiapanecos.

Armando Contreras, director del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), expresó su reconocimiento al señalar que hoy Chiapas encarna la visión educadora del primer secretario de Educación Pública del país, José Vasconcelos, impulsada con firmeza por la convicción del gobernador Ramírez Aguilar, en sintonía con el ejemplo de la presidenta y científica, Claudia Sheinbaum Pardo.

Asimismo, celebró que en Chiapas, bajo un profundo sentido de solidaridad y amor al prójimo, se construyan nuevas oportunidades a través de la palabra escrita, entendida no solo como herramienta de aprendizaje, sino como la llave que abre puertas a la libertad, a la conciencia y a la transformación de la vida cotidiana.

Por su parte, Adolfo Rodríguez, integrante del sector educativo de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), consideró que Chiapas representa hoy un referente internacional en el camino hacia la Agenda 2030 de Naciones Unidas, al impulsar experiencias que demuestran que es posible garantizar el derecho a la educación desde una perspectiva profundamente humana.

Gobierno humanista

En este marco, el titular de la política educativa en Chiapas subrayó que este nuevo ciclo de alfabetización se rige por el principio de que “alfabetizar es amar”, como expresión viva de un gobierno humanista que invierte en quienes históricamente han sido excluidos, reconociéndolos no solo como beneficiarios, sino como protagonistas de una transformación que nace desde abajo y florece en comunidad.

“Desde la pedagogía del oprimido, de Paulo Freire, en Chiapas estas proezas educativas se miraban lejanas, como un sueño distante desde la periferia. Durante décadas, el estado fue una deuda histórica para la nación, y la educación, un anhelo postergado para los olvidados del sistema. Pero hoy, la historia está cambiando”, manifestó.

Chiapas Puede

Para este 2026, el Programa Chiapas Puede iniciará con la atención de 120 mil educandas y educandos dentro del Sistema Integral de Gestión para la Alfabetización (SIGA), de los cuales el 70 por ciento son mujeres. Este esfuerzo será acompañado por nueve mil personas alfabetizadoras, organizadas en ocho mil 500 círculos de estudio en 121 municipios del estado, luego de que Huixtán y Nicolás Ruiz lograran levantar bandera blanca contra el analfabetismo.