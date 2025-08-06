﻿﻿
ChiapasTuxtla

Arranca pavimentación en la CCI: Ángel Torres

Agosto 06 del 2025
El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres, acompañado del secretario del Humanismo, Francisco Chacón Sánchez, y de vecinas y vecinos, dio inicio a los trabajos de pavimentación integral de cerca de 600 metros lineales en la colonia CCI, una de las zonas que por años había enfrentado serias carencias en infraestructura vial.

El proyecto contempla la construcción de la red de agua potable, drenaje sanitario, alumbrado público, señalética, banquetas, así como pintura de fachadas de las viviendas, con lo que se contribuirá a la dignificación del entorno urbano, como parte del proyecto Calles Felices.

Cabe señalar que las condiciones de esta vialidad limitan la movilidad vehicular y peatonal, genera riesgo de accidentes y dificulta el acceso a la zona, por lo que con esta obra se mejorará la conectividad con colonias, fraccionamientos y ejidos; asimismo, se optimizará la circulación y se reducirán los tiempos de traslado.

