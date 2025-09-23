Arranca Plan de Interculturalidad de la Unach

Con miras a crear espacios de conversación abiertos y respetuosos, como mesas redondas, conferencias y talleres, el rector Oswaldo Chacón Rojas puso en marcha el Plan de Interculturalidad de la Unach 2025-2030.

En este sentido, la Unach será fundadora de la Red Institucional Iberoamericana para la Interculturalidad, además de iniciar con nuevos programas educativos enfocados en la citada materia.

En la Sala de Rectores de la Librería del Fondo de Cultura Económica, se dio a conocer que dentro de las acciones se contempla el foro permanente Raíces y Futuro: La identidad cultural chiapaneca a debate y el foro permanente sobre Las epistemologías del sur y los saberes de las comunidades indígenas de Latinoamérica.

También se prevé el desarrollo del Seminario sobre: Las tendencias más recientes en la descolonización del pensamiento en Latinoamérica, el conversatorio: La Interculturalidad en el Nuevo Modelo Educativo, el conversatorio: La Interculturalidad en la Unach, del discurso a la práctica.

Asimismo, la Universidad revisará y actualizará los planes de estudio para incluir perspectiva y conocimientos de diversas culturas, impulsará programas de formación continua para que la comunidad docente desarrolle habilidades en Pedagogía Intercultural.

Programas de actividades

Bajo esta premisa, se contemplan programas de mentoría donde estudiantes de diferentes culturas se acompañen mutuamente, apoyar y promover la creación de grupos estudiantiles que celebren la diversidad cultural, establecer políticas que promuevan la equidad y combatan la discriminación y el racismo.

En el acto inaugural, Chacón Rojas expuso que la interculturalidad es un valor importante, porque va más allá de la mera coexistencia en muchas culturas, ya que permite la construcción de una identidad, con el respeto a nuestra diversidad étnica y cultural, por lo que desde la universidad se está impulsando este tipo de temas, convirtiéndolo en un pilar del nuevo modelo educativo de la universidad.

En este marco, la directora de la Facultad de Ciencias Humanas para el Desarrollo Intercultural Sostenible, Guadalupe Rodríguez Galván, afirmó que estos foros serán un espacio para reflexionar y en colectivo realizar un análisis sobre nuestra identidad como chiapanecos, como mexicanos y como mexicanas.

Acompañada del secretario Académico, Florentino Pérez Pérez, y en el marco del foro La identidad: una construcción social e histórica poliédrica, externó que esta actividad será replicada en diferentes campus de la institución, con el fin de contar con la participación de la comunidad universitaria.

Este evento contó con la participación como panelistas de los reconocidos historiadores chiapanecos, Javier Espinosa Mandujano, Sergio Nicolás Gutiérrez, Carlos Román García y Juan González Esponda, quienes compartieron distintos pasajes y anécdotas de la historia de Chiapas, que forman parte de la memoria colectiva.