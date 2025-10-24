Arranca Programa Retos en Salud en Las Granjas

Desde la colonia Las Granjas, el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, acompañado por el secretario de Salud Municipal Marco Antonio Ordóñez, puso en marcha el Programa Retos en Salud Pública, sumándose la Campaña de Vacunación de la Temporada Invernal, encabezada por el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria número I, Carlos Alberto Trinidad, con el objetivo de prevenir enfermedades y proteger la salud de las familias capitalinas.

El alcalde reconoció la labor de las y los trabajadores que participan en estas acciones y detalló que se llevarán a cabo vacunaciones contra influenza, covid-19 y neumococo, descacharramiento, prevención y detección de enfermedades, exploraciones para prevenir el cáncer de mama, consultas médicas, así como vacunación a mascotas con el Chucho Móvil.

En este marco, Ángel Torres agradeció el respaldo de la Secretaría de Salud, encabezada por Omar Gómez, y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, pues en esta Nueva ERA una de las prioridades más importantes es cuidar la salud de las familias capitalinas.