Arranca proyecto de preparatoria abierta

A través del programa “El Buen Juez por su Casa Empieza”, el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, en coordinación con la Secretaría de Educación (SE) de Chiapas, dio inicio la estrategia para que trabajadores municipales concluyan el nivel Medio Superior mediante un modelo flexible que combina clases virtuales, asesorías y evaluaciones presenciales, contemplando la participación de 91 estudiantes.

Al acto de arranque asistieron el presidente municipal, Ángel Torres; el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano Ayala; la síndica municipal, Emma Orantes; regidores, secretarios municipales y directores de distintas dependencias, así como el titular de la Coordinación Estatal de Preparatoria Abierta (CEPA), Porfirio Gamaliel Guzmán García.

La iniciativa se enfoca en que trabajadores municipales puedan concluir el bachillerato mediante el sistema de preparatoria abierta, un modelo flexible dirigido a personas que, por motivos laborales o familiares, no pudieron terminar sus estudios en el sistema escolarizado.

Modalidad

Durante la presentación del programa, el coordinador estatal de Preparatoria Abierta, Porfirio Gamaliel Guzmán García, explicó que la campaña denominada “Capaz”, cuyo mensaje central es que todas las personas son capaces de continuar sus estudios sin importar la edad, ofrecerá un modelo híbrido diseñado para adaptarse a la jornada laboral de los participantes.

Detalló que los estudiantes podrán acceder desde sus teléfonos celulares a los materiales de estudio o imprimirlos para revisarlos en sus tiempos libres, mientras que únicamente los exámenes deberán realizarse de manera presencial, conforme a la normatividad del sistema nacional de preparatoria abierta.

Asimismo, anunció que antes del inicio formal del curso se llevará a cabo una jornada de inducción para explicar el funcionamiento del programa y acompañar a los nuevos estudiantes durante el proceso.