Arranca SE campaña de preinscripciones en Chenalhó

Desde Chenalhó se dio el banderazo de salida a la campaña de preinscripciones 2026–2027, una estrategia que busca algo muy concreto: que más niñas y niños entren a la escuela a tiempo y nadie se quede fuera desde el primer paso.

Con el lema “Donde inicia la preinscripción, comienza la alfabetización”, la Secretaría de Educación (SE) encabezada por Roger Mandujano, puso en marcha esta campaña que apuesta por ampliar la matrícula escolar este año, especialmente en las comunidades con mayores rezagos, donde iniciar la escuela a tiempo puede cambiar por completo una historia de vida.

La idea es clara: entre más temprano se ingresa a la escuela, mayores son las oportunidades de aprender, permanecer y avanzar. Por eso, la estrategia se centra en acercar la información a las familias, acompañarlas en el proceso y facilitar el acceso a la educación básica desde la primera infancia.

Uno de los pasos más importantes de esta campaña, a cargo de la Subsecretaría de Planeación Educativa, bajo la titularidad de Eduardo Grajales, es que por primera vez se otorgarán becas en el nivel preescolar como parte del proceso de preinscripción.

En Chenalhó, gracias al trabajo coordinado entre dependencias, se entregarán 123 becas, un apoyo que fortalece el inicio de las trayectorias educativas y reconoce la importancia de acompañar a las infancias desde sus primeros años escolares.

Este esfuerzo no parte de cero. Durante el ciclo anterior, una campaña similar logró incrementar la matrícula en 3.5 %, lo que se traduce en cerca de 18 mil niñas y niños más en las aulas chiapanecas. Ese resultado es el motor para redoblar esfuerzos este año y seguir cerrando brechas de acceso a la educación.