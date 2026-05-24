Arranca Semana Nacional de Salud Pública

En Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar encabezó el arranque de la Semana Nacional de Salud Pública 2026, bajo el lema “La salud nos une, es nuestro derecho”, una iniciativa conjunta orientada a promover programas y acciones de prevención de enfermedades y adicciones, así como a acercar servicios médicos a la población.

En este marco, el mandatario agradeció la presencia y el compromiso del comandante de la VII Región Militar, Alejandro Vargas González. Asimismo, reconoció la participación de la Orquesta Sinfónica de la VII Región Militar y de los elementos de las Fuerzas Armadas, quienes se sumaron activamente a esta jornada.

Impulsa el deporte

Acompañado de servidoras y servidores del pueblo, atletas, especialistas de la salud y familias, Ramírez Aguilar participó en la activación física realizada en el parque recreativo y deportivo Caña Hueca. En ese contexto, destacó que su administración también impulsa la práctica deportiva con el propósito de fortalecer el bienestar de las y los chiapanecos.

Ramírez Aguilar reiteró su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a las autoridades federales, estatales y municipales por el trabajo coordinado y la cooperación que mantienen en favor de la salud del pueblo de Chiapas.

Objetivo

El secretario de Salud, Omar Gómez Cruz, informó que la Semana Nacional de Salud Pública 2026 inició con la implementación de todas las intervenciones previstas en territorio chiapaneco. Explicó que, al igual que ocurrió durante la Semana de Vacunación, el objetivo es que Chiapas alcance el primer lugar nacional en esta nueva cruzada de salud, garantizando atención y cobertura en todas las comunidades del estado.

Durante esta jornada se instalarán módulos especializados en promoción de la salud, detección oportuna y tamizaje, vacunación, salud mental y adicciones, salud sexual y reproductiva, así como prevención de enfermedades transmitidas por vector, VIH, Hepatitis C y zoonosis, entre otras acciones prioritarias para el bienestar de las familias chiapanecas.

Buscan ampliar la cobertura

Las actividades se desarrollarán en escuelas de todos los niveles educativos, centros laborales, espacios públicos y albergues, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar que los servicios lleguen a todos los sectores sociales. Asimismo, se llevarán a cabo ferias de salud en parques, mercados, plazas públicas y centros comerciales, donde personal médico y brigadas de atención ofrecerán orientación, revisiones preventivas y servicios gratuitos para fortalecer la cultura de la prevención en la entidad.

Acompañaron al gobernador la secretaria de la Mujer e Igualdad de Género, Marian Vázquez González; la directora general del Sistema DIF Chiapas, Ana Isabel Granda González; la directora general del Instituto del Deporte, Bárbara Altúzar Galindo; el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro; entre otras personas invitadas.