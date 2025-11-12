Arranca temporada de zafra 2025-2026

Venustiano Carranza, Socoltenango, Las Rosas y Tzimol, con alegría inician los primeros trabajos del sector cañero realizando la quema de parcelas en la temporada 2025-2026, preparando el cultivo para el corte y posteriormente el proceso industrial, llamado zafra.

Dicha actividad, coordinada por autoridades locales en conjunto con la Delegación de cañeros del ingenio Pujiltic, han informado que el desarrollo de la temporada de zafra se realizará de manera calendarizada de acuerdo a los lineamientos que se mantienen vigentes.

De acuerdo con lo anterior, la zafra que dio inicio el pasado 09 de noviembre representa para la región cañera una importante derrama económica, ya que los municipios mencionados labran sus tierras durante meses para ver concentradas sus ganancias luego de la venta al ingenio.

De lo negativo, es la fuerte contaminación que deja en la zona, ya que las localidades terminan llenas de residuos como cenizas, además del riesgo que conlleva una quema que en ocasiones es controlada y en otras no, por lo cual también es un factor de riesgo al cual la población ya está acostumbrada.

Finalmente, esta temporada tan esperada para los cañeros, representa unión y buenos deseos ya que es un arduo trabajo donde apuestan todos sus recursos esperando que sea una buena cosecha que produzca economía a las familias de la región.